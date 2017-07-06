Rengerank eğlence
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club'ta düzenlenen Color Party'de tatilciler toz boya savaşı yaptı.
Bodrum'un Yalıkavak mahallesindeki Zayo Beach Club'ta Hale Balcıoğlu, Dilek Tarhan ve Club Cable organizasyonunda gerçekleştirilen Color Party'e yaklaşık 400 davetli katıldı.
Yalıkavak marina ve koyda bulunan lüks yatlardan gelen zengin konukların da bulunduğu partide Grup Cielo'nun müzikleri eşliğinde çılgınca eğlenen tatilciler, Hindistan'dan getirilen doğal toz boyaları birbirlerine atarak boya savaşı yaptı.