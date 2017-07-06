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  3. 06 Temmuz 2017 10:59

Rengerank eğlence

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club'ta düzenlenen Color Party'de tatilciler toz boya savaşı yaptı.

Rengerank eğlence

Rengarenk boyaları birbirlerine atanlar çılgınca eğlendi.
 

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Rengerank eğlence

Bodrum'un Yalıkavak mahallesindeki Zayo Beach Club'ta Hale Balcıoğlu, Dilek Tarhan ve Club Cable organizasyonunda gerçekleştirilen Color Party'e yaklaşık 400 davetli katıldı.

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Rengerank eğlence

Yalıkavak marina ve koyda bulunan lüks yatlardan gelen zengin konukların da bulunduğu partide Grup Cielo'nun müzikleri eşliğinde çılgınca eğlenen tatilciler, Hindistan'dan getirilen doğal toz boyaları birbirlerine atarak boya savaşı yaptı.

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Rengerank eğlence

Rengarenk boyaların havada uçuştuğu eğlencede müziğin hızlı ritmine uyup dans eden tatilciler yaklaşık bir saat süren eğlencede tamamen boya içinde kaldı, tatilcilerin boyanmadıkları yer kalmadı.

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