Reynmen konserinde sahneye atılan şeyi görünce, ''çıkışta seninle görüşelim'' diyerek yanıt verdi

Reynmen "Para atma olayı nerden çıktı? Çıkışta seninle görüşelim. Benim arkadaşımın arkadaşıymışsın! Böyle bir şey yapmaz ve yaptırmaz benim arkadaşım. Seninle ayrıca konuşacağız. Zaten buraya paramı alıp geliyorum. Gerek yoktu dostum, gereksizdi bu yaptığın" dedi.