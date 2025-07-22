Reynmen konserinde sahneye atılan şeyi görünce, ''çıkışta seninle görüşelim'' diyerek yanıt verdi
Reynmen lakaplı ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş, KKTC'deki konseri sırasında sahneye para atıldığını görünce sinirlerine hakim olamadı.
Yaz konserlerine tüm hızıyla devam eden Reynmen lakaplı ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş KKTC'deki konseri sırasında bir izleyicisinin yaptığı hareketi yanıtsız bırakmadı.
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Konser sırasında sahnesine para atıldığını farkeden Reymen izleyicisine çok sert bir yanıt verdi.
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Reynmen "Para atma olayı nerden çıktı? Çıkışta seninle görüşelim. Benim arkadaşımın arkadaşıymışsın! Böyle bir şey yapmaz ve yaptırmaz benim arkadaşım. Seninle ayrıca konuşacağız. Zaten buraya paramı alıp geliyorum. Gerek yoktu dostum, gereksizdi bu yaptığın" dedi.
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Hatırlanacağı gibi Reynmen bir süredir magazin gündeminde annesi ve eşinin arasındaki gerilimle yer alıyordu.
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