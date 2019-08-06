Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin suskunluğunu bozdu
Oyuncu Bahar Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şahin, eski sevgilisi Reynmen hakkında ilk kez konuştu.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, önceki gün Nişantaşı’nda arkadaşının köpeğini gezdirirken objektife takılan oyuncu, Reynmen’le ilgili soru üzerine şunları söyledi:
“Bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek çok zor iş ve o bunu başardı. Onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk, bence oyunculuk da yapabilir.”
Güzel oyuncu, "Aynı projede oynar mısınız?" sorusuna ise, "Teklif gelse aynı projede oynamamız için herhalde kabul etmezdim. Yeniden bir birliktelik de söz konusu olamaz." şeklinde yanıt verdi.