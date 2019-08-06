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  3. 06 Ağustos 2019 10:54

Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin suskunluğunu bozdu

Oyuncu Bahar Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şahin, eski sevgilisi Reynmen hakkında ilk kez konuştu.

Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin suskunluğunu bozdu

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, önceki gün Nişantaşı’nda arkadaşının köpeğini gezdirirken objektife takılan oyuncu, Reynmen’le ilgili soru üzerine şunları söyledi:

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Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin suskunluğunu bozdu

“Bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek çok zor iş ve o bunu başardı. Onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk, bence oyunculuk da yapabilir.”

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Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin suskunluğunu bozdu

Güzel oyuncu, "Aynı projede oynar mısınız?" sorusuna ise, "Teklif gelse aynı projede oynamamız için herhalde kabul etmezdim. Yeniden bir birliktelik de söz konusu olamaz." şeklinde yanıt verdi.

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Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin suskunluğunu bozdu

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