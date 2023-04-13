Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın iddialı pozları olay oldu
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen'in yeni kız arkadaşı Emire Cansu Kurtaran'ın geçtiğimiz yıllarda Miss Turkey'e katıldığı ortaya çıktı. Kurtaran, Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.
Sosyal medya fenomeni olarak ünlenen daha sonra çıkardığı şarkılarla büyük ses getiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, şu sıralar yeni aşkıyla gündemde.
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Tanındığı günden bu yana özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Reynmen (27) , Emire Cansu Kurtaran (26) ile yeni bir aşka yelken açtı.
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Reynmen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşıp aşkını ilan etti.
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Eski Miss Turkey finalistlerinden olduğu ortaya çıkan Emire Cansu Kurtaran güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından söz ettirdi. Reynmen'le yaşadığı aşk sonrası takipçi sayısı hızla artan Emire Cansu Kurtaran'ın dekolteli cesur pozlarına ise beğeni yağıyor.
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