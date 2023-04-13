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  4. Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın iddialı pozları olay oldu

Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın iddialı pozları olay oldu

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen'in yeni kız arkadaşı Emire Cansu Kurtaran'ın geçtiğimiz yıllarda Miss Turkey'e katıldığı ortaya çıktı. Kurtaran, Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın iddialı pozları olay oldu - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni olarak ünlenen daha sonra çıkardığı şarkılarla büyük ses getiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, şu sıralar yeni aşkıyla gündemde. 

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Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın iddialı pozları olay oldu - Resim: 2

Tanındığı günden bu yana özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Reynmen (27) , Emire Cansu Kurtaran (26) ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın iddialı pozları olay oldu - Resim: 3

Reynmen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşıp aşkını ilan etti.

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Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın iddialı pozları olay oldu - Resim: 4

Eski Miss Turkey finalistlerinden olduğu ortaya çıkan Emire Cansu Kurtaran güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından söz ettirdi. Reynmen'le yaşadığı aşk sonrası takipçi sayısı hızla artan Emire Cansu Kurtaran'ın dekolteli cesur pozlarına ise beğeni yağıyor.

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