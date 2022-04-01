Reyting yarışında birinci kim oldu? İşte perşembe günü reyting sonuçları
31 Mart 2022 reyting sonuçları geldi. İşte Mahkum, Survivor All Star, Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Güldür Güldür gibi sevilen programların reyting yarışındaki durumu...
Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastladığı Mahkum reytingde zirve yarışına dahil olamadı.
Survivor 2022 All Star yarışmasında Acun Medya ve All Star takımlarıyla ikinci voleybol challenge gerçekleştirildi. Ardından iki takım arasında Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları yapıldığı Survivor reytingde umduğunu bulamadı.
Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
Geçmişin gölgesini üstünden atamayan Nalan, Hayri ile yaşadığı yakınlaşmadan dolayı pişmandır. Babasından ve Feride’den korkan Sedat, Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşar. Muzo’nun acılarını fark eden Pera, ona bir emrivaki yapar. Rafet ve Pervin’i ikinci kez beraber gören Selen, ne olup bittiğini anlamaya çalışır. Feride ise Nalan ve Hayri’nin peşini bırakmadığı Camdaki Kız reytinglerde zirveyi kaptırdı.
İşte Perşembe günü reyting sonuçları...