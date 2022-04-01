Reyting yarışında birinci kim oldu? İşte perşembe günü reyting sonuçları

Geçmişin gölgesini üstünden atamayan Nalan, Hayri ile yaşadığı yakınlaşmadan dolayı pişmandır. Babasından ve Feride’den korkan Sedat, Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşar. Muzo’nun acılarını fark eden Pera, ona bir emrivaki yapar. Rafet ve Pervin’i ikinci kez beraber gören Selen, ne olup bittiğini anlamaya çalışır. Feride ise Nalan ve Hayri’nin peşini bırakmadığı Camdaki Kız reytinglerde zirveyi kaptırdı.

İşte Perşembe günü reyting sonuçları...