Reytingler geldi! İşte haftanın en çok izlenen yerli dizileri
Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı.
Box Office Türkiye'den Burak Sakar'ın haberine göre prime time 20+ABC1 reyting listesinde 30 Ekim-5 Kasım 2022 tarihleri arasında en çok izlenen Türk dizileri belli oldu.
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Kısa bir süre sonra ekranlara ara verecek olan TRT dizisi Gönül Dağı, 75. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...
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1. Gönül Dağı (Sezon 3 - Bölüm 75) - 11,97
TRT'nin sevilen dizisi ekranlara ara veriyor
Ekranların sevilen yapımlarından Gönül Dağı, ekranlara ara verecek. Ayrıntılar için...
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2. Yalı Çapkını (Sezon 1 - Bölüm 7) - 10,60
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