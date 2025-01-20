Reytinglere yenilen Yalı Çapkını adım adım finale yürüyor
Star TV'nin bir dönem reytinglere damgasını vuran ancak son bölümleriyle reyting sıralamasında kan kaybeden dizisi Yalı Çapkını'nın final tarihi belli olurken Ferit ve Seyhan'ın
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre, "Yalı Çapkını"nın 100. bölüme kadar devam etmesi planlansa da reyting karnesi yüzünden dizinin fişi erken de çekebilir...
1 / 5
Geçtiğimiz sezonda reytinglerde düşüş yaşanmasına rağmen, dizi yurt dışındaki izleyici kitlesinin yoğun ilgisi ve satış başarısı sayesinde bir sezon daha uzatılmıştı.
2 / 5
Ancak, üçüncü sezonda beklenen izlenme rakamlarına ulaşılamaması, dizinin final kararını hızlandırdı.
3 / 5
23 Eylül 2022'de ilk bölümü yayınlanan ve Burcu Alptekin ile Alptekin Bozkurt tarafından yönetilen "Yalı Çapkını", etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
4 / 5