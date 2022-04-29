Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddia edilen Petek Dinçöz'den dikkat çeken paylaşım
Kısa bir süre önce Türkiye'den ayrılarak Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün Reza Zarrab ile aşk yaşadığı, Hatta Dinçöz'e Miami'deki evini Reza Zarrab'ın satın aldığı iddia edilmişti. Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldığını açıkladı.
Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu.
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Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün lüks evini Reza Zarrab'ın aldığı gündemdeydi.
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700 bin dolara denize sıfır lüks ev gündemdeyken ünlü şarkıcı iddialara nokta koydu.
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Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz sosyal medyadan bir paylaşım yaparak evini kredi ile aldığını açıkladı.
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