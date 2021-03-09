Rezaletin böylesi! Satmak için gizlice çıplak fotoğraflar çekti!

"ONU GERÇEK MANKEN SANDIM"

Stephen J. Cloobeck, ayrıca ünlü modelin kendisi için uzaklaştırma emri çıkartmış bir "dolandırıcı" olduğunu ileri sürdü. Diamond Resorts International'ın kurucusu ve eski CEO'su, ayrıca önde gelen Demokrat bağışçı Cloobeck, Gurzanski'yi meşru bir manken olduğuna inanması için kendisini kandırmakla suçladı.