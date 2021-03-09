Rezaletin böylesi! Satmak için gizlice çıplak fotoğraflar çekti!
59 yaşındaki milyoner devremülk kralı, karısından ayrıldıktan sonra tanıştırıldığı genç model hakkında şoke eden iddialarda bulundu.
Las Vegas'ta milyoner bir devremülk kralı Instagram yıldızı Stefanie Gurzanski'ye dava açtı. 59 yaşındaki milyoner, Gurzanski'yi OnlyFans'ta satmak için malikanelerinde ve jetlerinde gizlice çıplak fotoğraflar çekmekle suçladı ve onu pahalı hediyelerle kandırdığını iddia etti.
Stephen J. Cloobeck, yasaklama emri başvurusunda eski kız arkadaşı aleyhine iddialarda bulundu ve Pazartesi günü Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı. Ünlü iş insanı, 26 yaşındaki Gurzanski'nin, yaklaşık altı aylık ilişkileri boyunca kendisine 1.3 milyon dolarlık hediyeler aldırdığını iddia etti.
"ONU GERÇEK MANKEN SANDIM"
Stephen J. Cloobeck, ayrıca ünlü modelin kendisi için uzaklaştırma emri çıkartmış bir "dolandırıcı" olduğunu ileri sürdü. Diamond Resorts International'ın kurucusu ve eski CEO'su, ayrıca önde gelen Demokrat bağışçı Cloobeck, Gurzanski'yi meşru bir manken olduğuna inanması için kendisini kandırmakla suçladı.
Cloobeck, Gurzanski'nin kendisinin lüks evinde uygunsuz ve çıplak fotoğraflar çektiğini ve bunları OnlyFans'te satarak geçimini sağladığını iddia ediyor. Gurzanski, 1.8 milyon takipçisi olan Instagram hesabındaki cesur fotoğraflarıyla da tanınıyor.