Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu
Virgin Galactic'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, uzaya giden ilk milyarder oldu.
Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, bugün altı kişilik bir ekip ile uzaya uçtu.
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ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport America'dan yerel saatle 08:30'da kalkış yapan uzay aracı VSS Unity, 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştirerek dünyadan 88 kilometre yükseğe çıktı.
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Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan VSS Unity, 2022'deki ticari uçuşlar öncesi tam mürettebatlı ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.
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Şirketin sahibi 70 yaşındaki Branson "uzaya çıkan ilk milyarder unvanı"nın sahibi oldu.
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