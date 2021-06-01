Rihanna, Demi Rose'un üstsüz fotoğrafını taklit etti
Şarkılarından çok paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen şarkıcı Rihanna, son olarak Demi Rose'un üstsüz fotoğrafını taklit etti.
Şarkıcılıktan çok iç çamaşırı sektöründe yaptığı işlerle gündeme gelen Rihanna, verdiği üstsüz pozla herkesi çok şaşırttı. Şarkıcı, Demi Rose’un geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı Playboy pozunu kopyaladı.
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Barbadoslu şarkıcı Rihanna, göğüs kısmını Playboy dergisiyle kapattığı üstsüz pozuyla sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü.
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33 yaşındaki şarkıcı ve Savage X Fenty markasının yaratıcısı Rihanna’nın Playboy dergisiyle göğüslerini örttüğü fotoğrafı görenlerin aklına sadece bir isim geldi: Sosyal medyanın en aktif isimlerinden Demi Rose...
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Rihanna, gönderisini kendi markasını etiketleyip "vahşi olmak için güzel bir gün" notunu ekleyerek paylaştı.
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