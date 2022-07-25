Rihanna, güzellik sektöründeki girişimlerini genişletiyor
1,4 milyar dolarlık servetiyle üst üste üçüncü kez Amerika'nın en genç kendi servetini kendi yaratan kadını olan Rihanna, güzellik sektöründeki girişimlerine bir yenisini ekliyor.
Müzisyen kimliğinin yanı sıra milyarder bir girişimci olarak da adından sıkça söz ettiren Rihanna, güzellik sektöründeki hakimiyetini genişletiyor.
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MARKA BAŞVURUSUNDA BULUNDU
NTV'de yer alan habere göre ünlü şarkıcının şirketi Roraj Trade, LLC “Fenty Hair" markası için 15 Temmuz'da patent başvurusunda bulundu.
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SAÇ AKSESUARLARI SUNUYOR
Yakın zamanda rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan şarkıcının yeni markası Fenty Hair, saç bantları, saç maşaları, peruklar, kurdeleler, tokalar ve saç eklemeleri gibi pek çok aksesuar sunacak.
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Şarkıcının yeni markası için heyecanlanan hayranları, sosyal medya paylaşımlarında Fenty Hair'i sabırsızlıkla beklediklerini ve ürünlerin kısa sürede tükeneceğinden emin olduklarını belirtti.
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