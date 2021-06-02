Rihanna kendi reklamını yaptı: İç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi markasına ait iç çamaşırlarının tanıtımını Instagram hesabında yaptı.
Artık şarkıcılıktan çok iç çamaşırı sektöründe yaptığı işlerle gündeme gelen Rihanna, kendi markasının ürünlerinin de tanıtımına kendisi yapıyor.
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Yıllardır sesi ve güzelliğiyle hepimizi hayran bırakan yıldız şarkıcı son zamanlarda formuna dikkat etmiyordu.
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Koronavirüs salgını nedeniyle kendini tamamen yeni çıkardığı iç çamaşırı koleksiyonunun çalışmalarına veren Rihanna, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını her defasında şaşırtmayı başarıyor.
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Her haliyle güzel olmayı başaran Rihanna son zamanlarda eridikçe eridi. Bunu da son paylaşımında kanıtladı bize.
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