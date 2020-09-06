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  3. 06 Eylül 2020 13:25

Rihanna, yüzündeki morluklar ile hayranlarını korkuttu

Koronavirüs salgını süresince ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı Rihanna, yüzündeki morluklarla objektiflere takıldı.

Rihanna, yüzündeki morluklar ile hayranlarını korkuttu

Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan, İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan ​Rihanna son haliyle şaşırttı.

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Rihanna, yüzündeki morluklar ile hayranlarını korkuttu

Rihanna geçtiğimiz akşam ABD'nin Santa Monica eyaletinde yüzündeki morlukla magazin muhabirlerinin objektifine takıldı. Coronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın dikkat çekmemek için gözlük taktığı görüldü.

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Rihanna, yüzündeki morluklar ile hayranlarını korkuttu

Rihanna’nın danışmanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şarkıcının birkaç gün önce elektrikli scooter'dan düştüğünü ve aldığı darbe nedeniyle yüzünde morluk meydana gediğini söyledi.

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Rihanna, yüzündeki morluklar ile hayranlarını korkuttu

Rihanna, 2009 yılında, o dönemki sevgilisi Chris Brown'dan dayak yemiş ve yüzündeki morlukları ortaya koyan fotoğrafları basında yer almıştı.

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