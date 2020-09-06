Rihanna, yüzündeki morluklar ile hayranlarını korkuttu
Koronavirüs salgını süresince ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı Rihanna, yüzündeki morluklarla objektiflere takıldı.
Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan, İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan Rihanna son haliyle şaşırttı.
Rihanna geçtiğimiz akşam ABD'nin Santa Monica eyaletinde yüzündeki morlukla magazin muhabirlerinin objektifine takıldı. Coronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın dikkat çekmemek için gözlük taktığı görüldü.
Rihanna’nın danışmanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şarkıcının birkaç gün önce elektrikli scooter'dan düştüğünü ve aldığı darbe nedeniyle yüzünde morluk meydana gediğini söyledi.