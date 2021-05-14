Rihanna'dan çocukların öldüğü savaşa tepki
Milyonlarca insanın hayran olduğu yıldız şarkıcı Rihanna İsrail-Filistin savaşı hakkında paylaşımda bulundu.
İsrail'in hafta başından bu yana Gazze ve Doğu Kudüs'te Filistinleri ablukaya alıp çok sayıda sivili katletmişti. Bu gelişmelerden sonra birçok ünlüden Filistin halkına destek geldi.
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Şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Rihanna'da yaşanan insanlık dışı muameleye sessiz kalmadı.
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Başarılı şarkıcı 95 milyonluk Instagram hesabından çocukların öldüğü savaşa tepki gösterdi.
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Yıldız şarkıcı devletlerin yanlış politikasından dolayı masum insanların öldüğünü, bir an önce bu duruma çözüm bulunması gerektiğine de vurgu yaptı.
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