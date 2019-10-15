Rihanna'nın istekleri şoke etti !
Rihanna birçok dünya yıldızının aksine farklı kulis istekleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
Rihanna birçok dünya yıldızının aksine farklı kulis istekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Rihanna kadar büyük bir isim olmayanlar bile kulis istekleriyle organizatörleri çileden çıkartırken, Rihanna'nın isteklerinin farklılığıyla dikkat çekti. Birçok dünya yıldızının kulis istekeri dikkat çekerken, listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor.
Rihanna ve bir çok dünya yıldızı kulis istekleriyle şaşkına çevirdi. Rihanna en makul istekleri olan en kaprissiz dünya starı olsa da öyle bir şey istedi ki herkes ne yapacağını şaşırdı. İşte Rihanna ve dünya starlarının kulis istekleri.