Rio Karnavalı'nda pandemi arasının acısını böyle çıkardılar
Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl ara verilen Rio Karnavalı, cuma günü renkli kostümler içinde coşkuyla tekrar başladı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl düzenlenen Rio Karnavalı, iki yıl aranın ardından tekrar sevenleriyle buluştu.
1 / 19
Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, başkent Rio de Janeiro'da Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi.
2 / 19
Törene katılan seyirciler coşkulu tezahüratlar yaparken dansçılar da hünerlerini sergiledi.
3 / 19
Euronews Türkçe'deki habere göre Çarşamba günü yapılan hazırlıklar sırasında meydana gelen bir kazada 11 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzüntüye yol açtı.
4 / 19