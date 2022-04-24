  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Rio Karnavalı'nda pandemi arasının acısını böyle çıkardılar

Rio Karnavalı'nda pandemi arasının acısını böyle çıkardılar

Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl ara verilen Rio Karnavalı, cuma günü renkli kostümler içinde coşkuyla tekrar başladı.

Rio Karnavalı'nda pandemi arasının acısını böyle çıkardılar - Resim: 1

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl düzenlenen Rio Karnavalı, iki yıl aranın ardından tekrar sevenleriyle buluştu.

1 / 19
Rio Karnavalı'nda pandemi arasının acısını böyle çıkardılar - Resim: 2

Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, başkent Rio de Janeiro'da Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi. 

2 / 19
Rio Karnavalı'nda pandemi arasının acısını böyle çıkardılar - Resim: 3

Törene katılan seyirciler coşkulu tezahüratlar yaparken dansçılar da hünerlerini sergiledi.

3 / 19
Rio Karnavalı'nda pandemi arasının acısını böyle çıkardılar - Resim: 4

Euronews Türkçe'deki habere göre Çarşamba günü yapılan hazırlıklar sırasında meydana gelen bir kazada 11 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzüntüye yol açtı.

4 / 19