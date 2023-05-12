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Rol için imaj değiştiren Pelin Karahan bambaşka biri oldu

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Şebeke dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Rolü için imaj değişikliğine giden Karahan, saçlarını siyaha boyattı.

Rol için imaj değiştiren Pelin Karahan bambaşka biri oldu - Resim: 1

Bir döneme damgasını vuran Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Pelin Karahan, TRT'de yayınlanacak olan Şebeke dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Karahan, yeni dizi projesi içini imaj değişikliğine gitti. 

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Rol için imaj değiştiren Pelin Karahan bambaşka biri oldu - Resim: 2

Başrollerinde Furkan Palalı, Eren Hacısalihoğlu, Hakan Meriçliler, Ceyda Ateş, Savaş Satış gibi isimlerin yer aldığı dizide Tuba karakterini oynayan Pelin Karahan, sarı renkteki saçlarını koyuya boyattı. 

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Rol için imaj değiştiren Pelin Karahan bambaşka biri oldu - Resim: 3

Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu "Tuba... Şebeke 1. sezon Tabii'de" ifadelerini kullandı. 

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Rol için imaj değiştiren Pelin Karahan bambaşka biri oldu - Resim: 4

Karahan'ın koyu renkteki saçlarının peruk olduğu düşünülürken takipçilerinden de güzel yorumlar aldı.

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