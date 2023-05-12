Rol için imaj değiştiren Pelin Karahan bambaşka biri oldu
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Şebeke dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Rolü için imaj değişikliğine giden Karahan, saçlarını siyaha boyattı.
Bir döneme damgasını vuran Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Pelin Karahan, TRT'de yayınlanacak olan Şebeke dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Karahan, yeni dizi projesi içini imaj değişikliğine gitti.
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Başrollerinde Furkan Palalı, Eren Hacısalihoğlu, Hakan Meriçliler, Ceyda Ateş, Savaş Satış gibi isimlerin yer aldığı dizide Tuba karakterini oynayan Pelin Karahan, sarı renkteki saçlarını koyuya boyattı.
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Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu "Tuba... Şebeke 1. sezon Tabii'de" ifadelerini kullandı.
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Karahan'ın koyu renkteki saçlarının peruk olduğu düşünülürken takipçilerinden de güzel yorumlar aldı.
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