Röportaj sırasında cinsel ilişki skandalı! Sunucu gözlerine inanamadı
Eski BBC radyo sunucusu röportaj için bir çifti yayına davet etti. Geçimini müstehcen video satarak sağlayan çift, sunucun gözü önünde ilişkiye girdi. Sunucu ise utancından ne yapacağını bilemedi.
Eski BBC radyo sunucusu Alice Levine, pandemi döneminde anlaştıkları kişilere para karşılığında canlı yayında ilişkiye giren çiftlerin sayısının artmasından sonra konuyla ilgili bir belgesel yapmaya karar verdi.
1 / 7
Alice, bu sektörde çalışan 21 yaşındaki Kayla ve 27 yaşındaki Jack ile görüştü.
2 / 7
Görüşme sırasında çift, Alice'nin gözleri önünde ilişkiye girip ilişkilerini para karşılığında anlaştıkları kişilere izletince sunucunun ağzı açık kaldı.
3 / 7
Gördükleri karşısında büyük şok yaşayan Alice, ilişkiye giren çifte bakmamak için gözlerini sürekli yere ve tavana doğru çevirdi.
4 / 7