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  4. Yasak aşk sahnesi büyük tepki çekmişti: RTÜK, Şakir Paşa Ailesi'nin ipini çekti

RTÜK, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar'ın cezasını kesti

NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Şakir Paşa ile gelini Aniesi'nin birlikte olduğu sahne büyük tepki çekerken, RTÜK izlenme rekorları kıran dizinin cezasını kesti.

RTÜK, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar'ın cezasını kesti - Resim: 1

NOW TV ekranlarında Osmanlı'nın son döneminde, modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, dizi setindeki yangının ardından yeniden izleyicisiyle buluşmuştu.

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RTÜK, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar'ın cezasını kesti - Resim: 2

Dizinin önceki hafta yayınlanan bölümüne ise Şakir Paşa ile gelini Aniesi'nin birlikte olduğu sahne damgasını vurdu.

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RTÜK, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar'ın cezasını kesti - Resim: 3

Şakir Paşa ile Aniesi arasındaki yasak aşk sahnesi izleyiciye şok etkisi yaşattı ve X'te Şakir Paşa Ailesi en çok konuşulan konular arasına girdi.

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RTÜK, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar'ın cezasını kesti - Resim: 4

Bazı izleyiciler, diziyi ilgi çekici bulduğunu belirtirken, büyük bir kitle sahneleri “gereksiz derecede rahatsız edici” olarak nitelendirdi.

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