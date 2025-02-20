RTÜK, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar'ın cezasını kesti
NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Şakir Paşa ile gelini Aniesi'nin birlikte olduğu sahne büyük tepki çekerken, RTÜK izlenme rekorları kıran dizinin cezasını kesti.
NOW TV ekranlarında Osmanlı'nın son döneminde, modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, dizi setindeki yangının ardından yeniden izleyicisiyle buluşmuştu.
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Dizinin önceki hafta yayınlanan bölümüne ise Şakir Paşa ile gelini Aniesi'nin birlikte olduğu sahne damgasını vurdu.
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Şakir Paşa ile Aniesi arasındaki yasak aşk sahnesi izleyiciye şok etkisi yaşattı ve X'te Şakir Paşa Ailesi en çok konuşulan konular arasına girdi.
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Bazı izleyiciler, diziyi ilgi çekici bulduğunu belirtirken, büyük bir kitle sahneleri “gereksiz derecede rahatsız edici” olarak nitelendirdi.
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