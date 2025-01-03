RTÜK'ün ceza kestiği diziden ekranlara ''geçici'' ara
RTÜK'ün daha 7 bölümde 2 kez yayın durdurma cezası verdiği Star TV'de yayınlanan Sahiplsizler dizisi ekranlara 2 haftalığına ara veriyor...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından iki kez program durdurma ve yüzde 3 idari para cezasına çarptırılan 'Sahipsizler' dizisi iki hafta boyunca ekranlara gelemeyek.
1 / 5
RTÜK'ün 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya başladığı yayın durdurma cezası kapsamında, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün uygun gördüğü belgeseller yayınlandı.
2 / 5
Ceza süresi, 8 Ocak Çarşamba günü tamamlanacak ve dizinin yerine yayınlanan belgeseller sona erecek.
3 / 5
Anne ve babalarını aniden kaybeden altı kardeşin yaşadıkları felaketlere rağmen birlikte kalma mücadelesini konu alan "Sahipsizler" dizisinin yeni bölümü, 15 Ocak 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak.
4 / 5