  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Eylül 2018 12:35

Rus güzeller Kemer'de Kreed ile coştu

Antalya’nın Kemer ilçesinde konser veren Rus şarkıcı Egor Kreed, özellikle Rus hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Rus güzeller Kemer'de Kreed ile coştu

Kemer’de konser veren Rus şarkıcı Egor Kreed, izdihama neden oldu. 24 yaşındaki şarkıcının konserine özellikle Rus kadınlar ilgi gösterdi.

1/ 8
Rus güzeller Kemer'de Kreed ile coştu

Ukraynalı, Kazak, Azeri ve Belaruslu turistler de konseri izlemek için gece kulübüne akın etti.

2/ 8
Rus güzeller Kemer'de Kreed ile coştu

’Timati’ adıyla bilinen şarkıcı Timur Ildarovich Anusov’un kurduğu ’Black Star’ grubu üyesi olan, asıl adı ’Yegor Nikolaevich Bulatkin’ olan Egor Kreed, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı.

3/ 8
Rus güzeller Kemer'de Kreed ile coştu

Hayranları şarkıcıya tüm parçalarında eşlik ederken, Egor Kreed, Kemer’de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM