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  3. 10 Temmuz 2017 09:35

Rusya'nın zengin çocukları

Rusya'nın zengin çocukları

Zengin Rus çocukları tatilde... Sosyal medyanın tüm zengin çocukları tatile çıktı... Tatile çıkanı bile kıskandıracak pozlar

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Rusya'nın zengin çocukları

Sahip oldukları lüks hayat tarzını gözler önüne seren paylaşımlarıyla dikkat çeken Zengin Rus Çocukları (Rich Russian Kids) şimdi de ardı ardına paylaşılan tatil pozlarıyla gündemde.

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Rusya'nın zengin çocukları

Kendi ülkelerinde sıcaklık bir türlü yaz değerlerine ulaşamazken onlar gittikleri sıcak ülkelerin uçsuz bucaksız denizlerinde ve kumsallarında güneşin keyfini çıkarıyor.

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Rusya'nın zengin çocukları

İşte Instagram'daki Zengin Rus Çocukları (Russian Rich Kids) sayfasında paylaşılan o tatil pozlarından bazıları.

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