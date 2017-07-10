Rusya'nın zengin çocukları
Zengin Rus çocukları tatilde... Sosyal medyanın tüm zengin çocukları tatile çıktı... Tatile çıkanı bile kıskandıracak pozlar
Sahip oldukları lüks hayat tarzını gözler önüne seren paylaşımlarıyla dikkat çeken Zengin Rus Çocukları (Rich Russian Kids) şimdi de ardı ardına paylaşılan tatil pozlarıyla gündemde.
Kendi ülkelerinde sıcaklık bir türlü yaz değerlerine ulaşamazken onlar gittikleri sıcak ülkelerin uçsuz bucaksız denizlerinde ve kumsallarında güneşin keyfini çıkarıyor.