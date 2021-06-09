Rusya'yı salladı: Kadın gardiyanlar arasında olay yaratan güzellik yarışması
Rusya'da geleneksel Ceza İnfaz Sistemi Güzeli yarışmasının aday listesi açıklandı. İnternet üzerinden oy verilen yarışmaya 12 gardiyan katıldı.
Rusya’da düzenlenen Ceza İnfaz Sistemi Güzeli yarışmasında bölgeler arası yarışmalara katılan gardiyanlar arasından seçilen 12 finalist yarışıyor.
Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) kadın çalışanları için organize ettiği yarışmaya 86 gardiyan başvurdu, finale kalan isimlerin belirlenmesiyle oylama sürecine geçildi.
Rus medyası, Samara, Vladimir, Ulyanovsk, Ivanovsk, Saratov, Kurgan, Chelyabinsk, Murmansk bölgeleri ile Tuva, Tataristan, Sahalin ve Kuzbass'tan katılan gardiyanların finalde yarışacağını bildiriyor.
En güzel gardiyanı seçmek için Rus gazeteleri ve haber sitelerinde oy verilebiliyor. Adayların üniformalı ve gece elbiseleriyle yan yana fotoğrafları kullanıldı.
Oylamada ikinci sırada bulunan kıdemli yüzbaşı Anastasia Okolelova, apoletli kıyafetlerin çocukluğundan bu yana rüyası olduğunu söylüyor. Okolelova, Samara'dan yarışmaya katılıyor.