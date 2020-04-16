Rüzgar Çetin koronavirüs tedbirlerine uymadı
Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in vukuatları bitmiyor. Adı sürekli olaylara karışan Rüzgar Çetin, bu defa toplumsal kuralları hiçe saydı. Çetin'in, Arnavutköy'de maske ve eldiven takmadan yürüyüşe çıkması tepki çekti.
Adı sürekli olaylara karışan Rüzgar Çetin, bu defa toplumsal kuralları hiçe saydı. Çetin'in, Arnavutköy'de maske ve eldiven takmadan yürüyüşe çıkması tepki çekti.
2011 yılında bir barda kavgaya karışıp, beş sene öncede Beşiktaş'ta trafik kazasında bir polisi öldürdüğü için cezaevinde kalan Çetin, bu defa toplumsal kuralları ve yasakları hiçe saydı.