  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Nisan 2020 12:55

Rüzgar Çetin koronavirüs tedbirlerine uymadı

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in vukuatları bitmiyor. Adı sürekli olaylara karışan Rüzgar Çetin, bu defa toplumsal kuralları hiçe saydı. Çetin'in, Arnavutköy'de maske ve eldiven takmadan yürüyüşe çıkması tepki çekti.

Rüzgar Çetin koronavirüs tedbirlerine uymadı

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in vukuatları bitmiyor.

1/ 5
Rüzgar Çetin koronavirüs tedbirlerine uymadı

Adı sürekli olaylara karışan Rüzgar Çetin, bu defa toplumsal kuralları hiçe saydı. Çetin'in, Arnavutköy'de maske ve eldiven takmadan yürüyüşe çıkması tepki çekti.

2/ 5
Rüzgar Çetin koronavirüs tedbirlerine uymadı

2011 yılında bir barda kavgaya karışıp, beş sene öncede Beşiktaş'ta trafik kazasında bir polisi öldürdüğü için cezaevinde kalan Çetin, bu defa toplumsal kuralları ve yasakları hiçe saydı.

3/ 5
Rüzgar Çetin koronavirüs tedbirlerine uymadı

Çetin, corona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, maske ve eldiven takmadan Arnavutköy'de yürüyüş yaptı.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM