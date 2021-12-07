Saba Tümer'in çılgın doğum günü partisi!

PARTİDE YARI ÇIPLAK GARSON RÜZGARI

Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler yalnız bırakmadı. 51'inci yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu.