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  3. 20 Mayıs 2020 15:16

''Sabah şekeri'' Melik Öcalan'dan karantina pozu

Bir dönem Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekeri programının sunuculuğunu yapan Melike Öcalan, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekt

''Sabah şekeri'' Melik Öcalan'dan karantina pozu

Bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden oldu.

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''Sabah şekeri'' Melik Öcalan'dan karantina pozu

Koronavirüs pandemisinden dolayı önlem amaçlı kendini evinde karantinaya alan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapıyor.

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''Sabah şekeri'' Melik Öcalan'dan karantina pozu

Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 40 yaşında. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hayran bırakan ünlü sunucu son olarak beyaz geceliği ile dergi okurken çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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''Sabah şekeri'' Melik Öcalan'dan karantina pozu

Melike Öcalan kimdir?
Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde Arnavut bir anne ve Boşnak bir babanın iki çocuğundan biri olarak İstanbul'da doğmuştur. Babası Muammer Öcalan dönemin önemli organizatörlerinden biriydi. 3 yaşında iken Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı. Bu sırada gelen teklif ile Evin yağı reklamında oynadı.

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