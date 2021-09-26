''Sabah şekeri'' Melike Öcalan'dan yıllara meydan okuyan yaz pozları

Melike Öcalan, "Meğer ne kadar hasretmişiz aynı sektörde, aynı dili konuşup, yapıcı fikir alışverişi yapabileceğimiz dostluklara, bir baktık ki ben onun saçını, o benim makyajımı, ben onun şarkı seçimini, o benim fotoğraf çekimimi yapar hale gelmişiz. 2021 yazı bize birbirine çok faydalı bir dostluğun anahtarını hediye etti" dedi.