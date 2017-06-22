Sabaha karşı dudak dudağa
ABD'li yönetmenle 12 yıl evli kaldıktan sonra boşanan ünlü oyuncu Kate Beckinsale, 21 yaşındaki meslektaşı ile dudak dudağa görüntülendi.
ABD'li yönetmen Len Wiseman ile 12 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 43 yaşındaki aktris Kate Beckinsale, geçtiğimiz akşam 21 yaşındaki meslektaşı Matt Rife ile dudak dudağa görüntülendi.
Entertainment Weekly'nin iddiasına göre; Kate Beckinsale ile Matt Rife, Batı Hollywood'daki bir gece kulübüne ayrı ayrı girerken, içeride samimi tavırlarıyla dikkati çekti. İkiliyi görenler, "Flört ettiklerinden eminiz" yorumunda bulundu.
Sabahın ilk ışıklarında gece kulübünden çıkan ünlü çift, bir otomobili siper alarak öpüşmeye başladı. O anda kendilerini takip eden paparazzilere yakalandı.