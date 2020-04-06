Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu müjdeli haberi verdi
Uzun yıllar Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu, 2010 yılında Yağmur Yılmaz ile dünya evine girmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten müjdeli haber geldi.
Uzun yıllar Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu, 2010 yılında Yağmur Yılmaz ile dünya evine girmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten müjdeli haber geldi.
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, bebek beklediğini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Sarıoğlu, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki… Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum" dedi.