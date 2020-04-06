Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu müjdeli haberi verdi

Sarıoğlu, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki… Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum" dedi.