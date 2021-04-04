Sadakatsiz dizisi için ortalığı karıştıran iddia!
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’nin diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Son dönemde ekranların soluksuz izlenen dizilerinden biri kuşkusuz Sadakatsiz…
1 / 22
Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi her bölüm heyecanla izleniyor.
2 / 22
Sadakatsiz dizisi için ortaya atılan son iddia ortalığı karıştırdı.
3 / 22
Hatırlayacağınız üzere 31 Mart Çarşamba akşamı dizinin son bölümüne Derin’in ortadan kaybolması diziye damga vurmuştu.
4 / 22