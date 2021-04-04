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  4. Sadakatsiz dizisi için ortalığı karıştıran iddia!

Sadakatsiz dizisi için ortalığı karıştıran iddia!

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’nin diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde ekranların soluksuz izlenen dizilerinden biri kuşkusuz Sadakatsiz…

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Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi her bölüm heyecanla izleniyor.

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Sadakatsiz dizisi için ortaya atılan son iddia ortalığı karıştırdı.

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Hatırlayacağınız üzere 31 Mart Çarşamba akşamı dizinin son bölümüne Derin’in ortadan kaybolması diziye damga vurmuştu.

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