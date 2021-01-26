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  3. 26 Ocak 2021 13:36

Sadakatsiz dizisindeki bu iddia olay yaratacak

Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisi ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise özellikle magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Sadakatsiz dizisinde ‘Selçuk’ karakterine can veren Tarık Emir Tekin’in diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki ama Tarık Emir Tekin diziden ayrılacak mı? Tarık...

Sadakatsiz dizisindeki bu iddia olay yaratacak

Yayınlandığı Çarşamba akşamları izleyici ekran başına kitlemesini başaran Sadakatsiz dizisi yayınlandığı her bölüm ile günlerce konuşulmaya devam ediyor.

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Sadakatsiz dizisindeki bu iddia olay yaratacak

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder’in başrollerinde oynadığı Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz, reyting rekorları kırıyor.

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Sadakatsiz dizisindeki bu iddia olay yaratacak

Bilindiği üzere Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 14. son bölümde Nil, Selçuk ve Volkan yüksek bir binada tartışmaya başlamıştı.

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Sadakatsiz dizisindeki bu iddia olay yaratacak

Volkan’ın oyununu ortaya çıkarmak için Selçuk’u kullanan Asya ve Nil’in büyük planları ortaya çıktı. Dizide Nil’e takıntılı aşkıyla bilinen Selçuk ise intikam almaya çalıştı.

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