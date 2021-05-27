Sadakatsiz sezon finalinde sürpriz detaylar
Ekran yolculuğuna bir hafta ara veren 'Sadakatsiz' dizisi, 31'nci bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
Ekran yolculuğuna bir hafta ara veren 'Sadakatsiz' dizisi, 31'nci bölümüyle sezon finali yapacak. Yeni bölümde; Derin geçmişiyle hesaplaşırken, Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkacak.
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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı 'Sadakatsiz'in sezon finali, 2 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de olacak.
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DERİN-VOLKAN İLİŞKİSİ NASIL BAŞLADI?
Gelecek hafta ekranlara gelecek bölümde; Volkan Arslan (Caner Cindoruk) ve Derin Güçlü'nün (Melis Sezen) nasıl aşk yaşamaya başladıkları ortaya çıkacak.
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İlk tanıştıkları dönemde Volkan'ın evli olduğunu bilmeyen Derin'in, sevgilisinin 'Asya' (Cansu Dere) yazan yüzüğünü bulduğu anlar dikkat çekecek.
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