Sadakatsiz'de Asya intikamını aldı, Twitter sallandı
Sadakatsiz'in yeni bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında yayımlandı. Diziye Cansu Dere'nin oynadığı Asya'nın intikam sahneleri damga vurdu.
Yayımlandığı ilk günden beri seyirciyi ekranlara kilitleyen Sadakatsiz dizisi hız kesmeden aynı heyecanıyla devam ediyor.
Doctor Foster isimli diziden uyarla olan Sadakatsiz'in başrol oyuncuları Cansu Dere ve Caner Cindoruk ise başarılı performanslarıyla adlarından söz ettiriyor. İzleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin son bölümünde ise çok konuşulan gelişmeler yaşandı.
Asya, davetli olmasa da kocasının kendisini aldattığı Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Volkan'ın tedirginliği ise henüz eve varmadan baş gösterdi. Sürpriz ziyaretin akşam yemeğinde Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı.