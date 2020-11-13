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  3. 13 Kasım 2020 00:00

Sadakatsiz'de Asya intikamını aldı, Twitter sallandı

Sadakatsiz'in yeni bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında yayımlandı. Diziye Cansu Dere'nin oynadığı Asya'nın intikam sahneleri damga vurdu.

Sadakatsiz'de Asya intikamını aldı, Twitter sallandı

Yayımlandığı ilk günden beri seyirciyi ekranlara kilitleyen Sadakatsiz dizisi hız kesmeden aynı heyecanıyla devam ediyor. 

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Sadakatsiz'de Asya intikamını aldı, Twitter sallandı

Doctor Foster isimli diziden uyarla olan Sadakatsiz'in başrol oyuncuları Cansu Dere ve Caner Cindoruk ise başarılı performanslarıyla adlarından söz ettiriyor. İzleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin son bölümünde ise çok konuşulan gelişmeler yaşandı. 

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Sadakatsiz'de Asya intikamını aldı, Twitter sallandı

Asya, davetli olmasa da kocasının kendisini aldattığı Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Volkan'ın tedirginliği ise henüz eve varmadan baş gösterdi. Sürpriz ziyaretin akşam yemeğinde Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı. 

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Sadakatsiz'de Asya intikamını aldı, Twitter sallandı

Deliye dönen Derin tam masayı terk edecekken Asya tarafından gelen bir itiraf daha geceye damga vurdu. Derin'in Volkan'dan hamile olduğunu da söyleyen Asya, amacına ulaştı. 

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