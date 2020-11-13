Sadakatsiz'de Asya intikamını aldı, Twitter sallandı

Asya, davetli olmasa da kocasının kendisini aldattığı Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Volkan'ın tedirginliği ise henüz eve varmadan baş gösterdi. Sürpriz ziyaretin akşam yemeğinde Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı.