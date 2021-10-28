Sadakatsiz'de Volkan'ın yıkıldığı an... Asya'nın yüz ifadesi olay oldu

Volkan, Aras'ı Asya'dan uzak tutmak için onunla konuşmaya gitti. Ancak bu konuşmanın sonunda tansiyon bir anda yükseldi. Aras ve Volkan yumruk yumruğa birbirine girdi.

Aras'la kavga eden Volkan, bu durumu hemen kendi lehine çevirmeye çalıştı. Hastaneye giderek Asya'ya kavgadan bahseden Volkan, Aras'ın ona saldırdığını söyledi. Buna pek inanmayan Asya ise sabırla onu dinledi ve yaralarını tedavi etti.