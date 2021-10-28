Sadakatsiz'de Volkan'ın yıkıldığı an... Asya'nın yüz ifadesi olay oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de yeni sevgililer Asya ve Aras, Volkan'ın da olduğu bir davete el ele gelince ortalık karıştı.
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Sadakatsiz son bölümde Asya, Aras'a karşı kayıtsız kalamadı.
Her şeyi göze alan Asya, Aras'a doğru bir adım attı ve ikili arasında yeni bir aşk da başladı. Aras ve Asya'yı el ele davete girerken gören Volkan kıskançlık krizi yaşadı. Derin ise Volkan'ın hala Asya'yı kıskandığını görünce büyük şok yaşadı.
Volkan, Aras'ı Asya'dan uzak tutmak için onunla konuşmaya gitti. Ancak bu konuşmanın sonunda tansiyon bir anda yükseldi. Aras ve Volkan yumruk yumruğa birbirine girdi.
Aras'la kavga eden Volkan, bu durumu hemen kendi lehine çevirmeye çalıştı. Hastaneye giderek Asya'ya kavgadan bahseden Volkan, Aras'ın ona saldırdığını söyledi. Buna pek inanmayan Asya ise sabırla onu dinledi ve yaralarını tedavi etti.