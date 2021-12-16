Sadakatsiz'e damga vuran kavga! Asya ve Leyla birbirine girdi
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'in dün akşam yayınlanan son bölümüne Asya ile Leyla arasındaki kavga sahnesi damgasını vurdu.
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 43. bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı ekrana geldi.
Sadakatsiz'in 15 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümüne Asya ve Leyla arasında kavga damga vurdu. Leyla, Asya'yı yaraladı. Ancak Leyla da başka biri tarafından yaralandı. Leyla ve Asya'nın yerde yattığını gören Derin ise koşarak yanlarına geldi. Derin, Asya'ya yardım etmeye çalıştı.
Sadakatsiz'de Leyla'nın ihanet görüntüleri basına sızdırıldı. Aras, bu görüntüleri yayarak boşanma davasında delil olarak sunacağını söyledi ve Leyla'yı herkese rezil etti.
Asya, Ali ve Volkan’ın Aras’ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur.