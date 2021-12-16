Sadakatsiz'e damga vuran kavga! Asya ve Leyla birbirine girdi

Sadakatsiz'in 15 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümüne Asya ve Leyla arasında kavga damga vurdu. Leyla, Asya'yı yaraladı. Ancak Leyla da başka biri tarafından yaralandı. Leyla ve Asya'nın yerde yattığını gören Derin ise koşarak yanlarına geldi. Derin, Asya'ya yardım etmeye çalıştı.