Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen dekolteyi abarttı

2020 senesinde TRT 1 ekranlarında yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde "Nazan" karakterine hayat veren Sezen, asıl ününü ise Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle elde etmiş ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.