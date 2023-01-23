Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen dekolteyi abarttı
Televizyon ekranlarında son olarak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen dekolteli pozuyla gündeme geldi.
Ekranlarda ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan ve sonrasında Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ününü artıran Melis Sezen, oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerin başında geliyor.
Siyah İnci dizisinde de oynayan isim, ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde rol alarak gerçekleştirmişti. Sonrasında Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü oynayan isim, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer almıştı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon filminde ilk ciddi sinema oyunculuğunu yapan isim, 2019 senesinde Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde yer almıştı.
2020 senesinde TRT 1 ekranlarında yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde "Nazan" karakterine hayat veren Sezen, asıl ününü ise Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle elde etmiş ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı!
Ünlü oyuncu, sosyal medyada sık sık paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme gelmişti. Sezen, bu kez sınır tanımadığı derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.