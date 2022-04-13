Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Melis Sezen yeni aşkıyla yakalandı...
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, İstanbul gecelerinde erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
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İstanbul Etiler'deki bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.
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Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Çıkışta görüntülenen Melis Sezen, adeta şok oldu. Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi.
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Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in üniversiteden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.
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