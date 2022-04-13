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  4. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Melis Sezen yeni aşkıyla yakalandı...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı - Resim: 1

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, İstanbul gecelerinde erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. 

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı - Resim: 2

İstanbul Etiler'deki bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı - Resim: 3

Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Çıkışta görüntülenen Melis Sezen, adeta şok oldu. Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. 

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizli aşkıyla yakalandı - Resim: 4

Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in üniversiteden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.

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