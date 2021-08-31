Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen süper minisiyle poz verdi
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen, süper minili pozları ile sosyal medyayı salladı.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz’in yeni sezon çekimleri başladı. Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonu 15 eylül tarihinde ekrana gelmeye hazırlanıyor.
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, 3 aylık aradan sonra sete dönüş yaptı.
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Instagram hesabından dizideki mağazasından paylaşımda bulunan oyuncu, elinde Türk kahvesi fincanıyla verdiği pozunu paylaşarak, 'Mağazamı ziyarete geldim. Çok özlemedik mi ama?' yazdı.
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Takipçileri ile bu heyecanını paylaşan Melis Sezen’in fotoğrafının altına hayranları, ‘Hem de çok özledik’ yorumunu yaptılar.
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