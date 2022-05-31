Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in spor yaparken gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu
Son haftaların gündemden düşmeyen ismi Melis Sezen'in evinde spor yaparken gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu. İşte o görüntüler...
Geçtiğimiz hafta final yapan dizi Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in gizlice çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Ünlü oyuncu "Haberim yoktu" açıklamasında bulundu.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve soluksuz izlenen Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz hafta çarşamba günü final bölümü izleyici karşısına çıktı.
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Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen diziye Derin karakteriyle damga vuran güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.
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