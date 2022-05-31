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  4. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in spor yaparken gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in spor yaparken gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu

Son haftaların gündemden düşmeyen ismi Melis Sezen'in evinde spor yaparken gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu. İşte o görüntüler...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in spor yaparken gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta final yapan dizi Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in gizlice çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in spor yaparken gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu - Resim: 2

Ünlü oyuncu "Haberim yoktu" açıklamasında bulundu.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in spor yaparken gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu - Resim: 3

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve soluksuz izlenen Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz hafta çarşamba günü final bölümü izleyici karşısına çıktı.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in spor yaparken gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu - Resim: 4

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen diziye Derin karakteriyle damga vuran güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

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