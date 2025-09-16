Sadece 1 haftada tam 2,5 kilo birden verip görenleri şaşırtan Survivor Ayşe Yüksel'den sürpriz karar
Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel Survivor adasına veda ettikten aylar sonra verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıkladı.
Survivor 2025’in en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel Survivor yarışma programının bitmesinin ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.
Survivor macerasının bitmesiyle birlikte imajında değişikliğe giden Ayşe Yüksel uyguladığı ketojenik diyet sayesinde yalnızca bir haftada 2.5 kilo verdiğini açıkladı.
Fazla kilolarından kurtulan Ayşe Yüksel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bir haftadır ketojenik diyetteyim. Şimdilik gayet güzel gidiyor. Bu süreçte 2.5 kilo verdim. Devamında da her haftanın sonucunu takipçilerimle paylaşacağım" demişti.
Survivor'un 2025 yılı sezonunu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
