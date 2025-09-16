  1. Anasayfa
  4. Sadece 1 haftada tam 2,5 kilo birden verip görenleri şaşırtan Survivor güzelinden sürpriz karar

Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel Survivor adasına veda ettikten aylar sonra verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Sadece 1 haftada tam 2,5 kilo birden verip görenleri şaşırtan Survivor Ayşe Yüksel'den sürpriz karar - Resim: 1

Survivor 2025’in en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel Survivor yarışma programının bitmesinin ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. 

Sadece 1 haftada tam 2,5 kilo birden verip görenleri şaşırtan Survivor Ayşe Yüksel'den sürpriz karar - Resim: 2

Survivor macerasının bitmesiyle birlikte imajında değişikliğe giden Ayşe Yüksel uyguladığı ketojenik diyet sayesinde yalnızca bir haftada 2.5 kilo verdiğini açıkladı.

Sadece 1 haftada tam 2,5 kilo birden verip görenleri şaşırtan Survivor Ayşe Yüksel'den sürpriz karar - Resim: 3

Fazla kilolarından kurtulan  Ayşe Yüksel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bir haftadır ketojenik diyetteyim. Şimdilik gayet güzel gidiyor. Bu süreçte 2.5 kilo verdim. Devamında da her haftanın sonucunu takipçilerimle paylaşacağım" demişti.

Sadece 1 haftada tam 2,5 kilo birden verip görenleri şaşırtan Survivor Ayşe Yüksel'den sürpriz karar - Resim: 4

Survivor'un 2025 yılı sezonunu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

