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  4. Safiye Soyman bıçak altına yattı, gören tanıyamadı

Safiye Soyman bıçak altına yattı, gören tanıyamadı

Seda Sayan'dan cesaret alan Safiye Soyman da Fransız askısı yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Soyman'ın son halini görenler tanıyamadı.

Safiye Soyman bıçak altına yattı, gören tanıyamadı - Resim: 1

Hande Yener, Berksan, Songül Karlı, Serap Paköz, Seren Serengil, Dilan Çiçek Deniz gibi ünlülerin yaptırdığı Fransız askısını son olarak Safiye Soyman da yaptırdı. 

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Safiye Soyman bıçak altına yattı, gören tanıyamadı - Resim: 2

Yakın dostu Seda Sayan'dan cesaret alan Safiye Soyman gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı.

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Safiye Soyman bıçak altına yattı, gören tanıyamadı - Resim: 3

Soyman'ın son hali sosyal medyayı salladı. 

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Safiye Soyman bıçak altına yattı, gören tanıyamadı - Resim: 4

Kullanıcılar Safiye Soymanı tanımakta güçlük çekti. 

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