Safiye Soyman bıçak altına yattı, gören tanıyamadı
Seda Sayan'dan cesaret alan Safiye Soyman da Fransız askısı yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Soyman'ın son halini görenler tanıyamadı.
Hande Yener, Berksan, Songül Karlı, Serap Paköz, Seren Serengil, Dilan Çiçek Deniz gibi ünlülerin yaptırdığı Fransız askısını son olarak Safiye Soyman da yaptırdı.
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Yakın dostu Seda Sayan'dan cesaret alan Safiye Soyman gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı.
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Soyman'ın son hali sosyal medyayı salladı.
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Kullanıcılar Safiye Soymanı tanımakta güçlük çekti.
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