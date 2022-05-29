Safiye Soyman'dan olay sözler: ''En namuslu erkeği baştan çıkarır''

Safiye Soyman, geçen hafta Derya Tuna’nın bir AVM söyleşinde savunduğu “Çapkınlıkta bence erkeklerin suçu yok. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz” şeklindeki sözlerini desteklemiş ve “Erkek aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın” demişti.