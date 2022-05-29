Safiye Soyman'dan olay sözler: ''En namuslu erkeği baştan çıkarır''
Geçtiğimiz günlerde ''Erkek aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın'' sözleriyle tepki çeken Safiye Soyman, sessizliğini bozdu.
Safiye Soyman ile Faik Öztürk çifti bir derginin ödül törenine katıldı. İkili Gülşen’in cesur sahne kostümleri yüzünden kameraların önünde gerginlik yaşadı.
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Faik Öztürk, Safiye Soyman’ın belli bir dekolte sınırını geçemeyeceğini belirtirken Soyman ise Öztürk’ün şaka yaptığını, giyimine hiç karışmadığını belirtti.
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Safiye Soyman, geçen hafta Derya Tuna’nın bir AVM söyleşinde savunduğu “Çapkınlıkta bence erkeklerin suçu yok. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz” şeklindeki sözlerini desteklemiş ve “Erkek aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın” demişti.
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"Kadın en namuslu erkeği bile baştan çıkarır" diyen Soyman, daha sonra sözlerine açıklık getirdi.
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