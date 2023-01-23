Şahmaran'ın yıldızı Berfu Halisdemir, bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı
Son günlerde çok konuşulan Şahmaran dizisinde aldığı rol ile adından söz ettiren Berfu Halisdemir'in Instagram hesabından paylaştığı cesur pozları dikkat çekti.
Sosyal medyada son günlerde en çok konuşulan diziler arasında yer alan Şahmaran dijital platformda yayınlandı. İlk günlerden yoğun bir izleyici kitlesine ulaşan dizide Serenay Sarıkaya’nın yılanla cinsel ilişkisi gündeme bomba gibi düştü
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Sadece sahneleriyle değil oyuncu kadrosuyla da güçlü olan dizide güzel oyuncu Berfu Halisdemir’de dikkatleri üzerine çekti. Halisdemir’in sosyal medya paylaşımlarına ise adeta beğeni yağdı.
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Tiyatro oyuncusu olan Berfu Halisdemir, BKM'nin birkaç yapımında rol aldı. Adını "Şahmaran" ile milyonlara duyuran Halisdemir, performansıyla beğeni topladı.
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Berfu Halisdemir'in instagram hesabına göz atanlar ise güzelliği karşısında büyülendi.
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