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  4. Şahmaran'ın yıldızı Berfu Halisdemir, bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Şahmaran'ın yıldızı Berfu Halisdemir, bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Son günlerde çok konuşulan Şahmaran dizisinde aldığı rol ile adından söz ettiren Berfu Halisdemir'in Instagram hesabından paylaştığı cesur pozları dikkat çekti.

Şahmaran'ın yıldızı Berfu Halisdemir, bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Resim: 1

Sosyal medyada son günlerde en çok konuşulan diziler arasında yer alan Şahmaran dijital platformda yayınlandı. İlk günlerden yoğun bir izleyici kitlesine ulaşan dizide Serenay Sarıkaya’nın yılanla cinsel ilişkisi gündeme bomba gibi düştü

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Şahmaran'ın yıldızı Berfu Halisdemir, bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Resim: 2

Sadece sahneleriyle değil oyuncu kadrosuyla da güçlü olan dizide güzel oyuncu Berfu Halisdemir’de dikkatleri üzerine çekti. Halisdemir’in sosyal medya paylaşımlarına ise adeta beğeni yağdı.

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Şahmaran'ın yıldızı Berfu Halisdemir, bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Resim: 3

Tiyatro oyuncusu olan Berfu Halisdemir, BKM'nin birkaç yapımında rol aldı. Adını "Şahmaran" ile milyonlara duyuran Halisdemir, performansıyla beğeni topladı.

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Şahmaran'ın yıldızı Berfu Halisdemir, bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Resim: 4

Berfu Halisdemir'in instagram hesabına göz atanlar ise güzelliği karşısında büyülendi.

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