Sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen'in 28 yıl önce oynadığı klip ortaya çıktı
İddialı sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen'in yıllar önce oynadığı klipten görünrüler ortaya çıktı.
Sahne tarzı ve cesur kostümleriyle çok konuşulan Gülşen sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Ünlü popçunun şöhret olmadan önce henüz amatör olarak şarkıcılık yaptığı dönemde oynadığı klip ortaya çıktı. Gülşen'in 28 yıl önceki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlü popçu 1995 yılında çekilen "Ay Bu Kız Beni Öldürecek" klibi ile şöhret macerasına başlamış. Geçen 28 yılda, Gülşen kariyerini zirveye çıkarırken, Tulga Aktuğ kendisine kameralardan uzak bir yaşam kurdu.
Gülşen'in gençlik halleri ise sosyal medya gündem oldu. Klipten görüntüleri paylaşılan ünlü popçunun eski hallerine; 'Bu halide çok güzelmiş', 'Eski hali daha iyiymiş', 'Klipte oynayan fıstık Gülşenmiş' gibi yorumlar yapıldı.
Çocukluğunu ve gençliğini Çapa'da geçirdi, bir yandan da kendilerine ait fındık bahçeleri için ailesiyle birlikte yılda birkaç kez Ordu'ya gidip geldi.