Sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen'in 28 yıl önce oynadığı klip ortaya çıktı

Sahne tarzı ve cesur kostümleriyle çok konuşulan Gülşen sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Ünlü popçunun şöhret olmadan önce henüz amatör olarak şarkıcılık yaptığı dönemde oynadığı klip ortaya çıktı. Gülşen'in 28 yıl önceki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.