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  4. Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu

Sahnede fenalaşarak hastanelik olan Sevcan Orhan'ın sağlık durumu belli oldu

Geçtiğimiz hafta yavru vatan KKTC'de sahne alan ünlü şarkıcı Sevcan Orhan konser sırasında bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Konseri yarım kalan Sevcan Orhan'ın son sağlık durumu açıklandı.

Sahnede fenalaşarak hastanelik olan Sevcan Orhan'ın sağlık durumu belli oldu - Resim: 1

Türk Sanat Müziği'nin başarılı isimlerinden ünlü sanatçı Sevcan Orhan, yavru vatan KKTC'deki konseri sırasında bir anda fenalaştı.

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Sahnede fenalaşarak hastanelik olan Sevcan Orhan'ın sağlık durumu belli oldu - Resim: 2

Önce Sevcan Orhan'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi ve ünlü sanatçıya ilk müdahale de sahnede yapıldı. 

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Sahnede fenalaşarak hastanelik olan Sevcan Orhan'ın sağlık durumu belli oldu - Resim: 3

Ünlü şarkıcı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sevcan Orhan'ın ağabeyi ve aynı zamanda orkestra şefliğini yapan Cihan Orhan Sevcan Orhan'ın sağlık durumuyla ilgili detayları açıkladı. 

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Sahnede fenalaşarak hastanelik olan Sevcan Orhan'ın sağlık durumu belli oldu - Resim: 4

Kalp krizi iddialarını yalanlayan Cihan Orhan, Sevcan Orhan'ın tansiyon düşmesi sebebiyle sahnede rahatsızlık geçirdiğini belirtti. 

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