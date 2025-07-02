Sahnede fenalaşarak hastanelik olan Sevcan Orhan'ın sağlık durumu belli oldu
Geçtiğimiz hafta yavru vatan KKTC'de sahne alan ünlü şarkıcı Sevcan Orhan konser sırasında bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Konseri yarım kalan Sevcan Orhan'ın son sağlık durumu açıklandı.
Türk Sanat Müziği'nin başarılı isimlerinden ünlü sanatçı Sevcan Orhan, yavru vatan KKTC'deki konseri sırasında bir anda fenalaştı.
1 / 23
Önce Sevcan Orhan'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi ve ünlü sanatçıya ilk müdahale de sahnede yapıldı.
2 / 23
Ünlü şarkıcı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sevcan Orhan'ın ağabeyi ve aynı zamanda orkestra şefliğini yapan Cihan Orhan Sevcan Orhan'ın sağlık durumuyla ilgili detayları açıkladı.
3 / 23
Kalp krizi iddialarını yalanlayan Cihan Orhan, Sevcan Orhan'ın tansiyon düşmesi sebebiyle sahnede rahatsızlık geçirdiğini belirtti.
4 / 23