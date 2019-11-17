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  3. 17 Kasım 2019 17:23

Mustafa Sandal, Burcu Esmersoy'a iltifat yağdırdı

Mustafa Sandal, kendisini sahneye davet eden Burcu Esmersoy'a ''Senin gibi güzel bir kadın çağırırsa duracak halim yok'' diyerek iltifat etti.

Mustafa Sandal, Burcu Esmersoy'a iltifat yağdırdı

Burcu Esmersoy’un, sunuculuğunu üstlendiği İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nda, jüri üyesi Mustafa Sandal’la sohbeti geceye damgasını vurdu.

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Mustafa Sandal, Burcu Esmersoy'a iltifat yağdırdı

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, sunucunun Raffles İstanbul’daki sahnede, “Mustafa sana, ‘Gel Bana’ desem ne dersin?” sorusuna şarkıcı, “Senin kadar güzel bir kadın çağırırsa duracak halim yok” karşılığını verdi.

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Mustafa Sandal, Burcu Esmersoy'a iltifat yağdırdı

Esmersoy’a iltifat etmeye devam eden Sandal, “Spor salonunda her mekik çektiğimde bir kadına bakıyordum. O kişi Burcu Esmersoy” diye konuştu.

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Mustafa Sandal, Burcu Esmersoy'a iltifat yağdırdı

Esmersoy, aldığı iltifatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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