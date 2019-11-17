Mustafa Sandal, Burcu Esmersoy'a iltifat yağdırdı
Mustafa Sandal, kendisini sahneye davet eden Burcu Esmersoy'a ''Senin gibi güzel bir kadın çağırırsa duracak halim yok'' diyerek iltifat etti.
Burcu Esmersoy’un, sunuculuğunu üstlendiği İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nda, jüri üyesi Mustafa Sandal’la sohbeti geceye damgasını vurdu.
Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, sunucunun Raffles İstanbul’daki sahnede, “Mustafa sana, ‘Gel Bana’ desem ne dersin?” sorusuna şarkıcı, “Senin kadar güzel bir kadın çağırırsa duracak halim yok” karşılığını verdi.
Esmersoy’a iltifat etmeye devam eden Sandal, “Spor salonunda her mekik çektiğimde bir kadına bakıyordum. O kişi Burcu Esmersoy” diye konuştu.