Sahnelere ara veren Tan Taşçı'dan dikkat çeken açıklama
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, konserlerine ara verme kararı almıştı. Taşçı, konser vermeme nedenini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
"Rica Ederim", "Asla", "Kalbime Gömüyorum", "Ağla Ağla" gibi slow parçalarıyla şöhreti yakalayan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşmişti.
Gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı, son olarak konserlerine ara verme kararı aldı. Tan Taşçı, hayranlarını üzen ve meraklandıran konser kararıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcının paylaşımı şu şekilde:
"Son günlerde sevenlerimiz tarafından merak edilen ve magazine de konu olan ‘’Konser Yapmama’’ mevzusuyla ilgili:
Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir. Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir.
Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir. Bence ancak o zaman gerçek mucizeler başarılabilir. Ben hem sizler hem de kendim için her şeyin en iyisini istiyorum; fakat hiçbir şeyin fazlasında gözüm yok.