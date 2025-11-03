  1. Anasayfa
Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesi Muazzez Ersoy 30 yaşlarındaki mankenlere rakip oldu

Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy yıllar içerisindeki değişimiyle olay oldu. 66 yaşındaki Muazzez Ersoy "inat ettim yaşlanmayacağım" açıklamasının arkasında durduğunu son haliyle ilan edip, gençlik sırrını da açıkladı.

Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesi Muazzez Ersoy 30 yaşlarındaki mankenlere rakip oldu - Resim: 1

Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy da değişimiyle şaşırtan ünlüler arasındaki yerini almayı başardı.

'Nostalji Kraliçesi' olarak anılan ve şimdilerde 66 yaşında olan Muazzez Ersoy şimdilerde Türkiye'nin onu ilk tanıdığı imajından çok uzaklarda...

Türkiye'nin ilk tanımaya başladığı yıllardaki imajını baştan aşağı değiştiren Muazzez Ersoy o kadar değişti ki en sıkı hayranları bile onu tanıyamadı.

"Ahdettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım" diyen Muazzez Ersoy fit formunun sırrını da açıkladı. 

