Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesi Muazzez Ersoy'un 66 yaşında olduğuna inanmak için 66 şahit lazım
Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy yıllar içerisindeki değişimiyle olay oldu. 66 yaşındaki Muazzez Ersoy "inat ettim yaşlanmayacağım" açıklamasının arkasında durduğunu son haliyle ilan edip, gençlik sırrını da açıkladı.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy da değişimiyle şaşırtan ünlüler arasındaki yerini almayı başardı.
'Nostalji Kraliçesi' olarak anılan ve şimdilerde 66 yaşında olan Muazzez Ersoy şimdilerde Türkiye'nin onu ilk tanıdığı imajından çok uzaklarda...
Türkiye'nin ilk tanımaya başladığı yıllardaki imajını baştan aşağı değiştiren Muazzez Ersoy o kadar değişti ki en sıkı hayranları bile onu tanıyamadı.
Son olarak Instagram hesabından Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile şarkı söylediği anları "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" diyerek paylaştı.
